Campeonato Regional de S. Vicente: Liderança a três

17/12/2018 00:04 - Modificado em 17/12/2018 00:04

Batuque, Salamansa e Farense lideram o Regional de S. Vicente com os mesmos três pontos. Fruto das vitórias nos confrontos com Corinthians, Castilho e Académica. Mindelense e Derby protagonizaram o único empate da 1ª jornada.

No arranque da jornada – sábado ás 14 h. – o Batuque venceu com normalidade o Corinthians por 0-2. Balakov e Show (na própria baliza) foram os autores dos golos neste encontro.

Seguiu-se aquele que era tido como o confronto da jornada, opondo os Leões da Rua de Praia aos Dragões da Praça Estrela.

Numa primeira parte atípica, com o jogo muito dividido ao meio campo, foi o Derby quem primeiro se adiantou no marcador. O homem do golo derbiano foi, Toy. Aconteceu numa jogada de insistência tendo Toy disparado um míssil de fora da área, não dando a mínima hipótese de defesa ao guardião Piduca. Este bem se esticou mas a bola levava selo de golo.

Veio o segundo tempo e aos 67 minutos o Derby este prestes a aumentar a vantagem. Novamente por intermédio de Toy. Só que desta vez esbarrou com a oposição do guarda-redes Piduca co uma defesa a dois tempos.

Não marcou o Derby, aproveitou o Mindelense. Foi logo no lance seguinte e através do seu capitão Toy Adão. Um lance que gerou muita polémica nas hostes azuis e branca, contestando um livre a favor dos encarnados.

Na cobrança do livre, Guga, com perfeição, colocou a bola na área onde surgiu livre de marcação Tuba que, de cabeça, desviou a bola para o sítio certo onde apareceu Toy Adão, também de cabeça, a restabelecer a igualdade na partida.

Resultado que não viria a sofrer alteração até ao apito final do árbitro Jandir Fortes.

Nos outros jogos da jornada destaques para a derrota da Académica frente ao Farense por 1-0, neste domingo, com o único golo do encontro a ser marcado por Pelé. Também neste domingo, a formação do Salamansa venceu o Castilho por 1-3. Stoy, Micá e Djerry foram os marcadores de serviço de Baessa, enquanto que, Caverá foi o marcador do tento de honra da formação azul.

Com os resultados verificados, Batuque, Salamansa e Farense repartem a liderança com os mesmos três pontos. Mindelense e Derby ocupam a quarta e quinta posição com um ponto cada. Na cauda da tabela classificativa e sem pontuar estão a Académica, o Castilho e o Corinthians.