Rui Alberto Leite: “Não gostei nada da forma como a equipa jogou”

16/12/2018 23:57 - Modificado em 16/12/2018 23:57

Após o jogo que ditou um empate a uma bola entre Mindelense e Derby, o treinador dos Leões da Rua de Praia, Rui Alberto Leite, mostrou-se insatisfeito com a produtividade da sua equipa durante os 90 minutos, apontando que já estavam avisados as dificuldades que o Derby iria colocar nesta partida.

O técnico começou por dizer que, no decorrer do primeiro tempo, a sua equipa esteve apática, vaidosa e à espera que as coisas acontecessem por si só. “Estávamos avisados que o Derby viria para este jogo com uma atitude totalmente diferente porque estavam com o orgulho ferido. Nós estávamos avisados disso mas não fizemos nada, na primeira parte, para justificar outro resultado que não fosse a derrota”.

No entanto o treinador afirma que na segunda parte mudou alguma coisa e com isso a equipa melhorou um pouco. Tiveram mais atitude no jogo. “Acabamos por empatar e bem, num jogo que foi bem disputado, entre dois candidatos ao título. Acho que está tudo bem”.

Para a próxima jornada o Mindelense terá novo teste de fogo desta feita frente ao Batuque FC outro candidato ao título, e o treinador aponta a vitória como o único cenário. “Vamos fazer de tudo para vencer” aclara o treinador, que mais uma vez vincou que o campeonato regional vai ser muito bem disputado.