Yuyu: “Foi um bom jogo entre duas grandes equipas”

16/12/2018 23:51 - Modificado em 16/12/2018 23:51

O defesa central e capitão do Derby, Yuyu que esteve ausente por um período de duas épocas, regressou de novo aos eleitos de Yoya e foi lançado de início no grande dérby, frente ao Mindelense. No final da partida agradeceu o apoio dos derbianos, vincando que as duas equipas fizeram um grande jogo.

O capitão regressou pela porta grande. Num escaldante dérby com o eterno rival e o sabor só não foi melhor porque o jogo ditou um empate a uma bola. O jogador esteve em campo durante os 90 minutos e afiançou que se sentiu bem. “Senti-me bem fisicamente e agradeço a todos do Derby pelo carinho e apoio que sempre me deram”.

Sobre o resultado do jogo o defesa central afirmou que poderia ter sido melhor, mas um empate não foi um mau resultado. “Entramos sempre para vencer, mas não perdemos o que também é importante. Foi um bom jogo entre duas grandes equipas” reforça.

O objectivo, segundo Yuyu, é claramente lutar pelo título que já foge há vários anos. Para isso acontecer temos a noção clara de que a equipa tem de vencer o maior número de jogos possíveis somando mais pontos que os adversários directos.