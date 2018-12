Prostituta mata cliente por este não pagar serviço de 15 euros

16/12/2018 20:16 - Modificado em 16/12/2018 20:16

Crime aconteceu após relação sexual.

Uma prostituta brasileira de 38 anos matou, esta sexta-feira, o cliente, de 62, por este não ter pago o serviço, de 70 reais (cerca de 15,80 euros).

O crime, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi cometido junto a uma loja, depois do casal ter tido relações sexuais.

De acordo com o site brasileira Extra, o homem ainda foi levado para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos provocados com uma faca.

Já a suspeita foi apanhada pelas autoridades pouco depois do homicídio graças à ajuda das imagens da câmara de vigilância do estabelecimento que mostram os dois a discutir e, posteriormente, o homem a cambalear e a cair e a prostituta a fugir com uma mochila.

Quando foi abordada, a mulher ainda tinha a mochila cor-de-rosa que aparece nas imagens e a faca, que usou para cometer o crime, no seu interior. Ao ser interrogada a mulher confessou o crime e revelou que esfaqueou o cliente, com quem tinha relações sexuais há algum tempo, porque este não pagou o serviço e não lhe tinha dado a droga que tinha prometido.

A mulher ficou detida numa esquadra local. Caso seja condenada pelo homicídio, a prostituta pode apanhar uma pena de até 30 anos de prisão.

