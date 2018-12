CAF pensa na Europa para organizar CAN 2019 caso não apareçam candidatos africanos

14/12/2018 00:55 - Modificado em 14/12/2018 00:55

Esta é sem dúvidas uma situação insólita a que está a assolar a Confederação Africana de Futebol (CAF), pois nenhum país africano quer organizar a edição de 2019 do Campeonato das Nações Africanas (CAN) que se disputa entre 15 de junho e 13 de julho.

A competição estava inicialmente agendada para se realizar nos Camarões, mas a CAF considera não estarem reunidas as condições de segurança devido aos conflitos armados com o Boko Haram e com um grupo separatista da Ambazonia, região do sul do país.

Após esta decisão, o organismo responsável pelo futebol no continente africano decidiu abrir uma nova fase de candidaturas, com o vencedor a ser anunciado no dia nove de janeiro. Surgiram rumores que Marrocos ia avançar para a organização, no entanto a situação foi desmentida pelo ministro do desporto, Rachid Talbi Alami.

Este facto deixou a CAF sem propostas para organizar a CAN. Algo que, escreve a imprensa marroquina, e reforçada pela posição da CAF, e que leva os responsáveis africanos a ponderar uma opção semelhante à tomada pela CONMEBOL com a Taça Libertadores: organizar o torneio num país europeu.

Recorde-se que já existem 14 equipas qualificadas para este torneio: Madagáscar, Tunísia, Egipto, Senegal, Marrocos, Nigéria, Uganda, Mali, Guiné, Argélia, Mauritânia, Costa do Marfim, Quénia e Gana.