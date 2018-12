Porto Novo: Monte Trigo enfrenta problemas de energia eléctrica há oito meses

14/12/2018 00:40 - Modificado em 14/12/2018 00:40

Os habitantes da localidade de Monte Trigo, interior do concelho do Porto Novo, em Santo Antão, estão descontentes com a falta da iluminação pública nesta zona. Situação que, segundo os moradores, acontece, desde o mês de Maio deste ano.

Os moradores, assumem que o facto de a central fotovoltaica, instalada em 2012, em Monte Trigo, estar a funcionar “de forma deficiente”, preocupa as 75 famílias que vivem nessa localidade isolada.

A presidente da associação local, Rosa Miranda, confirmou à Inforpress que a central fotovoltaica funciona, “há vários meses” a “meio gás”, problema que está relacionado com a situação das baterias, muitas das quais em fase de degradação. Informações dadas pelos técnicos da central à população.

A central fotovoltaica do Monte Trigo foi instalada pela empresa Águas da Ponta Preta (APP), da ilha do Sal, no âmbito projeto Sesam-er (Serviço Energético Sustentável para as populações rurais Isolados Mediante Micro-redes com Energias Renováveis em Santo Antão), financiado pela União Europeia.

Um técnico da APP admitiu à mesma fonte a existência de “um problema técnico” nessa unidade que abastece Monte Trigo, uma zona piscatória encravada no interior do Porto Novo, onde se desenvolveu, em 2012, um projecto de electrificação 100% com energia solar, uma das primeiras experiências no domínio das energias renováveis desenvolvidas em Cabo Verde.

A câmara do Porto Novo, que se encarrega da gestão da central, precisa de três mil contos para a recuperação dessa unidade, segundo o vereador Irlando Ramos, que responde pelo pelouro da energia eléctrica, garantindo que a edilidade está a mobilizar, junto de parceiros, essa verba para repor “em breve” a normalidade em Monte Trigo.