Campeonato Regional: Mindelense – Derby o prato forte da 1ª jornada

13/12/2018 23:59 - Modificado em 14/12/2018 00:00

O campeonato regional de futebol de S. Vicente arranca neste fim de semana e tem como prato forte o embate entre os Leões da Rua de Praia e os Dragões da Praça Estrela. Ainda bem fresco na memória está o encontro da semana passada, para o Troneio de Abertura, onde o Mindelense venceu por uma bola a zero e sagrou-se vencedor do Torneio.

Tido como um dos jogos mais aliciantes de São Vicente, o CS Mindelense e o Derby promete levar muitos adeptos ao Estádio Municipal Adérito Sena, para este novo embate, desta vez a contar para a primeira jornada do regional e está marcado sábado, 15, às 16 horas.

As duas equipas, dois candidatos crónicos à conquista do título, vão querer entrar com o pé direito.

O certo é que o Mindelense já venceu o primeiro embate da época, nesta luta titânica entre azuis e encarnados em São Vicente, e espera-se agora a resposta derbiana, num jogo que promete ser renhido até ao fim. Este embate ganhou ainda mais mediatismo nesta época desportiva, após o Mindelense ter “roubado” das fileiras do Derby, nada mais do que 7 jogadores que foram imprescindíveis do onze de Yoya na época passada. Este embate está agendado para as 16 horas de Sábado, e certamente terá casa cheia.

Na abertura da jornada inaugural e a anteceder o jogo da jornada, sobem ao relvado do estádio Municipal Adérito Sena, as equipas do Corinthians e do Batuque.

No domingo, 16, estão agendados mais duas partidas. A primeira entre o Castilho e o Salamansa com início às 14 horas. Sendo que a jornada inaugural ficará completa quando Farense e Académica se defrontarem a partir das 16 horas.