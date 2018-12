Acidente em fábrica de doces deixa rua de cidade ‘recheada’ de chocolate

13/12/2018 16:54

Assim ficou uma das ruas da cidade alemã de Westönnen.

Um acidente numa fábrica de chocolate na Alemanha deixou uma das ruas da cidade de Westönnen ‘recheada’ de chocolate.

Seria o sonho de qualquer criança e um cenário ideal para esta época natalícia. No entanto, mais não foi do que a consequência de um acidente que fez com que vários litros de chocolate escorressem para o exterior da fábrica DreiMeister.

O chocolate acabou por solidificar e foi precisa a intervenção de vários bombeiros para conseguir limpar a estrada afetada.

Em comunicado, a empresa refere que o incidente poderia ter causados grandes estragos caso tivesse acontecido mais perto do dia de Natal e garantiu que hoje voltaria ao seu funcionamento normal.