Mindelo: Mestres das Ribeiras apresenta coleção Gin d´Ilha e Grogue Velha

13/12/2018 15:49 - Modificado em 13/12/2018 15:50

A marca de bebidas espirituosas Mestres das Ribeiras apresenta, hoje, no Mindelo os seus dois mais novos produtos. Gin D´Ilha, o primeiro gin produzido localmente e o Grogue Velha. Estes dois novos produtos unem-se ao Grogue Branco, lançado durante o Carnaval de 2017, em Mindelo.

O lançamento do Gin D´Ilha e do grogue velha dos Mestres da Ribeira acontece às 19 horas desta quinta-feira, no Centro Cultural dom Mindelo.

“Desde o primeiro dia, começamos a envelhecer nosso grogue em uma variedade de barris de carvalho, esperando pacientemente até amadurecer. O nosso primeiro lote de grogue envelhecido está agora pronta para ser desfrutado” explica o co-fundador da marca, Jerome Cretegny.

Para o Gin d’Ilha, Jerome afirma que o processo foi mais complexo, onde o co-fundador Kenya Patterson Cretegny, experimentou diferentes métodos de produção de gin durante mais de um ano, até desenvolver um estilo único que inclui zimbro e uma mistura secreta de plantas e ervas de Santo Antão. “O resultado é um gin leve e refrescante que é fácil de beber, mesmo puro. Cheira e tem gosto de sol e Santo Antão! Perfeito para um Gin & Tonic na praia. Mestres Gin d’Ilha é o primeiro e único gin produzido em Cabo Verde e é o resultado de mais de 30 receitas diferentes.

O nosso primeiro lote de Grogue Velha vem de um único barril de porto, com capacidade de 200 litros. Fazer espíritos de qualidade leva tempo” argumenta.

De acordo com a mesma fonte o foco principal, desde o início das operações em 2016, tem sido a concentração no mercado caseiro, direcionando os seus produtos para locais e turistas nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, onde trabalham e vivem. “Há seis meses atrás, também abrimos um quiosque no cais de Porto Novo, em Santo Antão,que oferece uma seleção de destilados de mestres e produtos finos cabo-verdianos”.

Nesta primeira fase os dois produtos vão ser comercializados apenas no país. De acordo com Jerome Cretegny o mercado internacional será o próximo passo. “Mestre das Ribeiras é uma marca cabo-verdiana que pretende ser um produto nacional, desfrutado em todas as ilhas. Nós não somos movidos pelo volume. Nossa filosofia é desenvolver espíritos únicos e de alta qualidade, enraizados na tradição, mas usando métodos modernos e inovadores de produção. A nossa seleção de grogue é duplamente destilada, para equilibrar e refinar sabores, resultando no nosso estilo único de grogue”. A exportação como diz é uma progressão natural do seu modelo de negócios, onde estão comprometidos em promover o Grogue internacionalmente como um produto único, “orgulhosamente ao lado do melhor rhum agricole e das tradicionais cachaças brasileiras”. Jerome conclui afirmando que o grogue cabo-verdiano tem a oportunidade de desempenhar um papel único no mercado de destilados premium.