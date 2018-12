Ratos e Baratas em restaurantes encerrados pela IGAE

A Inspeção Geral de Actividades Económicas (IGAE) e a Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) encerraram um total de 10 restaurantes, na cidade da Praia e no Mindelo, por falta de condições de higiene.

No quadro das ações do final do ano, IGAE e ARFA realizaram inspeções conjuntas que resultaram no encerramento de 10 restaurantes. Sete na cidade da Praia e três no Mindelo (São Vicente). Além da falta de higiene na confeção e armazenamento de produtos, foi detectada a presença de baratas e ratos nos referidos estabelecimentos.