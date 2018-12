Dia Internacional da Cobertura Universal de Saúde

13/12/2018 01:35 - Modificado em 13/12/2018 01:35

A cobertura universal de saúde significa que todos os indivíduos e comunidades recebem os serviços de saúde de qualidade de que precisam sem passar por dificuldades financeiras ou discriminação.

O Dia da Cobertura Universal de Saúde (Dia CUS), que se celebrou esta quarta-feira 12 de Dezembro, terá este ano o lema “Unidos para a cobertura universal de saúde: Agora é o momento da ação coletiva”.

A saúde é um direito humano e a atenção primária em saúde é a maneira mais eficiente e económica de obter a cobertura universal de saúde. Com uma forte vontade política, todos os países ricos ou pobres podem construir sistemas de saúde fortes e equitativos que não deixem ninguém para trás.

Este ano as áreas de foco para esta comemoração incluem: garantir o compromisso político e as parcerias, não deixar ninguém para atrás, envolver as vozes da comunidade, investir mais e de maneira mais inteligente (mobilizar recursos de forma equitativa e eficiente), e responsabilizar os líderes.

A celebração representa um ponto de encontro anual para o crescente movimento da cobertura universal de saúde, isto é, para garantir que todos, em qualquer lugar, tenham acesso aos serviços básicos de qualidade de saúde, sem constrangimentos financeiros.

No ano passado, as Nações Unidas aprovaram uma resolução declarando formalmente o dia 12/12 como o Dia Internacional da CUS, em resposta à crescente demanda de parceiros em todo o mundo. Assim, este ano é a primeira vez que o Dia da CUS é oficialmente observado pelas Nações Unidas e países de todo o mundo.

Isto representa uma oportunidade única para os países, com o apoio da OMS e dos seus parceiros, promoverem um diálogo nacional e multilateral sobre a CUS em preparação da grande reunião de alto nível das Nações Unidas sobre a CUS a se celebrar em 2019.