São Nicolau é a primeira região desportiva a apresentar a sua equipa técnica para o Inter-Ilhas

13/12/2018 01:22 - Modificado em 13/12/2018 01:42

A Associação Regional de Futebol de São Nicolau, notificou nesta quarta-feira, que já tem composto a equipa técnica que irá dirigir a sua selecção de futebol no Inter-Ilhas 2019, que será disputada nessa na ilha.

A ARFSN esclarece que o treinador Ary Lopes, foi escolhido como o treinador principal, e será coadjuvado por Chand Ramos e Sandro Reis. Levi Cruz, Tchusco e Felismino Reis (Doca) completam a equipa técnica.

De acordo com a mesma fonte, a primeira escolha recaiu sobre Dany, treinador do Belo Horizonte de Juncalinho e campeão regional em título. Acontece que devido a sua indisponibilidade a opção passou a ser Ary Lopes, em quem a ARFSN deposita as suas esperanças para a primeira conquista de sempre na prova.

A Taça Independência 2019 será disputada entre finais de Julho e princípio de Agosto. É assim que, com antecedência, a região desportiva de São Nicolau torna-se na primeira de todo o país a formalizar a apresentação da sua equipa técnica.