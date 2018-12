Porto Novo: Câmara Municipal passa a distribuir lotes de terrenos para jovens de Casa de Meio

13/12/2018 01:13 - Modificado em 13/12/2018 01:17

A Câmara Municipal do Porto Novo informa que colocou à disposição dos jovens residentes em Casa de Meio lotes de terrenos para que estes possam construir a sua habitação própria.

Os terrenos que são do domínio do Estado, foram solicitados pela CMPN, que agora faz a entrega dos mesmos a 44 jovens da localidade situada no interior do concelho.

Os jovens mostram-se satisfeitos pela aquisição dos terrenos, visto que há muitos anos estão á espera de lotes de terreno para a construção das suas próprias casas.