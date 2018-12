PR condecora activista social Cabo-verdiana na Holanda

O Presidente da República durante a sua estadia na Holanda procedeu à entrega da Medalha 1ª Classe de Mérito de Cabo Verde a Maria Teresa Segredo, activista Cabo-verdiana residente na Holanda, em reconhecimento pelo trabalho de voluntariado feito em prol do desenvolvimento de Cabo Verde.

Maria Teresa Segredo, enfermeira de profissão, é, há 15 anos, presidente da Fundação dos Amigos do Paul na Holanda, há 15 anos, e vem ajudando Cabo Verde, mas, sobretudo, a sua ilha natal, Santo Antão, onde já desenvolveu vários projectos.

A activista social, através da fundação que dirige, tem dedicado muito do seu tempo a Cabo Verde, apoiando escolas, protegendo crianças em situação de risco, promovendo a formação profissional e o microcrédito e desenvolvendo iniciativas ligadas a proteção ambiental. Para além disso, pode-se destacar as mais de 2000 (duas mil) salas de aulas equipadas em todo o país. Um projecto que segundo a mesma vai continuar a ter um forte apoio.

Maria Segredo, radicada na Holanda desde os 16 anos, já foi agraciada em Cabo Verde, em 2012, pela edilidade paulense com a entrega da chave da cidade das Pombas. Recentemente foi nomeada para a categoria de “Mulher do Ano” na gala “Somos Cabo Verde”. Na Holanda já recebeu diversas condecorações. Foi condecorada em 2013 pela Rainha holandesa. Em 2014 distinguida pela Casa Real com a condecoração do Novo Rei e por fim, em 2017 foi nomeada no Programa One World-World People.

O Governo Cabo-verdiano tem vindo a exaltar a acção desta activista santantonense, pelo que o reconhecimento maior chega pelas mãos do Presidente da República, com a sua condecoração com a Medalha de 1º Mérito de Cabo Verde.

Ao NN Maria Teresa Segredo aponta que ser distinguida com a medalha de mérito representa um orgulho enorme pelo trabalho realizado. “É um grande incentivo e traduz o amor e carinho que tenho por Cabo Verde”.

Neste momento a activista esclarece que o seu maior sonho é ajudar todos os municípios de Cabo Verde, alavancado o desenvolvimento do país, através da criação de uma rede local de voluntariado.

Para 2019, Maria Teresa, tem em carteira projectos voltados para a terceira idade com a entrega de vários materiais, ofertas de material hospitalar, também ofertas de materiais desportivos para alguns clubes de diferentes ilhas, assim como o apadrinhamento de várias crianças no apoio à educação, no pagamento de passes escolares e propinas, entre outros projectos.