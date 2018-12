Sokols 2017 avança com “marcha de indignação” e espera uma reacção do PM

13/12/2018 00:28 - Modificado em 13/12/2018 00:28

O movimento Sokols 2017 avança com uma “marcha de indignação” para exigir a reposição dos voos da TACV de e para São Vicente. A manifestação, marcada para domingo 16, terá como destino o Aeroporto Internacional Cesária Évora. A concentração está marcada para as 10:00 na Praça Estrela, e o início da marcha por volta das 11: 00. Conforme Salvador Mascarenhas, dar-se-á a partida da caravana composta por três autocarros e ainda com a colaboração de minibus e carros dos manifestantes para o transporte das pessoas .

Salvador Mascarenhas disse que “vamos voltar à rua neste domingo, 16, para exigir de forma pacífica, mas enérgica a reposição dos voos da TACV nesta ilha do Norte.” Acrescentou que espera “que o primeiro-ministro dê uma resposta célere” a esta manifestação de “indignação popular e que não acontecendo poderá “pôr em causa a legitimidade da autoridade deste Governo, com todas as imprevisíveis e nefastas consequências da revolta das populações desiludidas e destroçadas”