Boavista: Polícia Nacional apreende drogas no Porto de Sal Rei

12/12/2018 00:14 - Modificado em 12/12/2018 00:14

O Comando Regional da Boavista, através do departamento de Investigação Criminal apreendeu no fim-de-semana, 5kg de Padjinha, 3g de haxixe e 1 grama de cocaína em elevado estado de pureza, no Porto de Sal Rei.

Segundo avança a RCV, as substâncias estavam escondidas numa mala de viagem, no navio “Djondade”, com percurso Cidade da Praia – Boavista. De acordo com a mesma fonte um indivíduo foi detido no local pela PN.

Para a Polícia Nacional trata-se de mais uma operação com o intuito de controlar o desembarque de passageiros e cargas no porto.

A Policia Nacional, recorde-se, no mês de Outubro, apreendeu no Porto de Sal Rei mais de 3 mil litros de grogue, em duas operações, por suspeita de produção, transporte e comércio ilegal.