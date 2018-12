Santo Antão: Furo de Martiene vai ser ligado à rede pública de electricidade

12/12/2018 00:07 - Modificado em 12/12/2018 00:07

O sistema de bombagem do furo de Martiene, no Porto Novo, vai ser ligado à rede pública de electricidade para tranquilidade dos 40 agricultores que têm tido, actualmente, pouco acesso a água para rega das plantações.

Martiene é uma das principais zonas agrícolas de Santo Antão e está equipada com um sistema fotovoltaico para extração da água mas, nos últimos tempos, em que o sol aparece com alguma raridade nessa zona, a quantidade de água que é produzida fica aquém das necessidades dos agricultores, adianta a Agência Cabo-verdiana de Noticias.

A associação local dos agricultores está preocupada com a actividade agrícola na zona, especialmente com a próxima safra de batata comum. A Associação tem estado a negociar com a Empresa de Electricidade e Água (Electra) tendo em vista a ligação do furo à rede pública de electricidade.

Enquanto isso a Associação, criou condições para resolver a situação da rega. Também tem o contrato assinado com a Electra, para que o sistema de bombagem desse furo possa, passar a funcionar, com base em energia convencional, facto que deixa aliviados os lavradores.

A Associação dos Agricultores de Martiene tinha alertado, em finais de Novembro, para as dificuldades surgidas na ligação do furo à rede pública, o que podia comprometer a próxima safra de batata comum nessa zona. O maior produtor deste tubérculo em Santo Antão, com uma produção anual de mais de mil toneladas.

A preocupação dos agricultores é crescente numa altura em que o sistema de bombagem da nascente de Escravoerinhos, nas proximidades de Martiene, encontra-se avariado.

Fonte: Inforpress