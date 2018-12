Luxemburgo: Descendente de Cabo-verdianos eleita presidente do círculo eleitoral do centro do Partido Cristão Social (CSV)

11/12/2018 23:57 - Modificado em 11/12/2018 23:57

A burgomestre de Larochette de origem cabo-verdiana, Natalie Silva, foi eleita presidente do círculo eleitoral do centro do Partido Cristão Social (CSV), sucedendo no cargo a Diane Adehm. A votação aconteceu na noite desta segunda-feira.

Filha de imigrantes cabo-verdianos que chegaram ao Luxemburgo em 1971 ficou à frente do burgomestre de Mersch, Abby Toussaint. Eram os dois únicos candidatos que estavam na corrida ao cargo.

De acordo com a imprensa local, a autarca lusófona recolheu 121 votos, ao passo que Toussaint não foi além dos 79.

Natalie Silva, 38 anos, lidera a comuna de Larochette desde outubro de 2017, altura em que se tornou a primeira burgomestre de origem cabo-verdiana e lusófona do país.

Os país são naturais da ilha de Santo Antão, tendo se licenciado em Relações Públicas, em Bruxelas.

Natalie Silva nasceu em Ettelbruck, filha de imigrantes cabo-verdianos que chegaram ao Luxemburgo em 1971, vindos de Portugal. Foi antes da independência das ex-colónias, e os pais tinham nacionalidade portuguesa, mas acabariam por obter o passaporte luxemburguês.

Fonte: https://www.wort.lu/pt