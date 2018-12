Plano de Natal e Fim de Ano para garantir um ambiente seguro e de paz durante a época festiva

11/12/2018 23:33 - Modificado em 11/12/2018 23:33

A operação, que começa sábado (15 Dezembro) vai se prolongar até o dia 04 de Janeiro. Durante esse período, o Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente fará uma maior intensificação do policiamento, com o intuito de garantir à população um maior controlo na questão da segurança. Acção que vai de encontro com as preocupações dos habitantes da ilha, especialmente nesta altura do ano.

De acordo com o Comando Regional da ilha, a operação envolve mais de duzentos (200) efectivos em conjunto com elementos das Forças Armadas, da Polícia Judiciária, dos Bombeiros Municipais e das empresas de segurança privada.

Um plano preventivo, tendo em conta a forte movimentação que a cidade do Mindelo conhece por estes dias e que é uma característica desta época festiva. Com turistas, emigrantes e população no geral, dai um maior patrulhamento nas áreas de maior concentração de pessoas e bens.

Além do policiamento de proximidade ostensivo, também enquadra-se neste plano a questão da segurança rodoviária, com intensificação na fiscalização do trânsito rodoviário para prevenir e evitar acidentes de viação.

A PN apela aos condutores a não conduzirem sob efeito de álcool, porque entende-se que é uma época em que o consumo de bebidas alcoólicas é considerável e nesse sentido recomenda-se que seja feita de forma moderada e também não falar ao telemóvel enquanto dirige, o que tem sido uma das causas de vários acidentes. “O uso do telemóvel e aparelhos que não deviam ser utilizados durante a condução”, disse o responsável da polícia.

Para que tudo corre de forma normal e que ajude a polícia por estes dias, as recomendações são as de sempre, que as pessoas evitem circular com grandes quantias de dinheiro e dar uma maior atenção à própria residência.