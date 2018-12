Futebol: CAF volta a designar arbitragem cabo-verdiana para mais um jogo da Taça das Confederações

11/12/2018

O árbitro assistente internacional cabo-verdiano Wilson Fernandes, voltou a ser chamado para fazer parte da equipa de arbitragem composta pelo árbitro principal Fabrício Duarte, Jorge Correia Semedo (assistente), e Manuel Timas o quarto árbitro. Estes irão dirigir o jogo da Taça das Confederações entre Hassania US Agadir de Marrocos e o Generation Foot do Senegal. O jogo esta agendado para sexta-feira, 14 deste mês.

Wilson Fernandes regressou recentemente da Gâmbia onde, juntamente com Fabrício Duarte, a 05 de Dezembro, estiveram com uma outra equipa de arbitragem cabo-verdiana que dirigiu o jogo da Liga dos Campeões Africano, entre as equipas do Gamtel FC (Gâmbia) X Club Sportif Constantinois (Argélia).

De acordo com a nomeação da Confederação Africana de Futebol (CAF), o tunisino Boussairi Boujlel será o comissário da partida, ao passo que ao ganês Kotey Alexander Neequaye foi confiada a missão de observador da arbitragem.

Com esta nomeação passa a ser nove o número de vezes, neste ano, que árbitros cabo-verdianos são chamados para apitar jogos internacionais. Fabrício Duarte teve a honra de dirigir o jogo da final de qualificação dos sub-17, a nível da União das Federações Oeste Africana (UFOA), no Senegal.