Ténis: Gildo Jesus e David Dias arrancam com vitórias no Torneio Sportsmidia

11/12/2018 14:52 - Modificado em 11/12/2018 14:52

O Torneio de Ténis organizado pela Associação de Ténis de São Vicente e pela Sportsmidia arrancou na noite de segunda-feira, no Clube de Ténis do Mindelo, com as vitórias de Gildo Jesus e David Dias. A prova decorre até ao dia 15 deDezembro.

A edição 2018 do Torneio arrancou na noite de segunda-feira, com a vitória de Gildo Jesus sobre Vinha Fortes por 6-4 e 6-1. Na outra partida da noite, David Dias venceu José Luís Mendes por 2-6 e 3-6. Os jogos relativos aos quartos-de-final continuam na noite desta terça-feira, com os embates entre Paulo Delgado e Gil Caetano e, a encerrar os jogos dos quartos-de-final, Anderson Gomes defronta Lourenço Reis.

A prova conta com a participação de oito tenistas, com Gildo Jesus e David Dias já apurados para as meias-finais. Gildo Jesus espera pelo vencedor do jogo entre Paulo Delgado e Gil Caetano, enquanto David Dias aguarda pelo vencedor do duelo entre Anderson Gomes e Lourenço Reis para saberem que serão os adversários das meias-finais agendados para quinta e sexta-feira, dias 12 e 13 respectivamente. A finalíssima da competição está marcada para sábado, 15 de Dezembro, com início às 16 horas, no Clube de Ténis do Mindelo.