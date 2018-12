Praia: Pai acusado de violar filha

11/12/2018 13:32 - Modificado em 11/12/2018 13:33

Termo de Identidade e Residência é a medida de coação que o Tribunal da Praia aplicou a um homem de 42 anos, suspeito de ter cometido um crime de abuso sexual sobre a sua filha menor.

Mais um caso de suspeita de abuso sexual, desta vez praticado por um pai. De acordo com a Polícia Judiciária, o homem é suspeito da prática de um crime de agressão sexual agravado de menor, com penetração.

A vítima, filha do suspeito, há data dos factos tinha 9 anos de idade.

O homem foi detido no domingo, 09, na cidade da Praia, fora de flagrante delito, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas – Brigada de Crimes Sexuais da PJ.

O detido foi presente, esta segunda-feira, 10, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação, tendo-lhe sido aplicado TIR, interdição de saída do país e proibição de contacto com a vítima.