Pelé “marcar golos sempre foi o meu ponto forte”

11/12/2018 01:26 - Modificado em 11/12/2018 01:29

Coroado este fim-de-semana como melhor marcador do Torneio de Abertura em São Vicente, com quatro golos, o jovem Adilson “Pelé” Lopes de 23 anos, do Sporting Clube Farense, não esconde a felicidade pelo feito alcançado. Isto na sua primeira época ao serviço do clube de Fonte Filipe.

Formado no Batuque FC, o jovem avançado, natural da Ribeira Bote, que alinhava precisamente no clube da Zona Libertada, transferiu-se nesta época para o Farense, onde conseguiu a sua primeira distinção individual. Tal como o vencedor do Torneio, o melhor marcador também só foi encontrado na última jornada. Cinco jogadores partiram para a última jornada com os mesmos três golos; Papalele, Balakov, Bruce, Sílvio e Pelé.

Destes cinco atletas somente Bruce e Pelé actuaram na derradeira jornada, com o jovem da Ribeira Bote a levar vantagem sobre o adversário directo.

Decorria o minuto 73 do jogo frente ao Corinthians quando Pelé, foi lançado em campo por Bassana, numa altura em que as duas equipas estavam empatadas a uma bola.

Pelé só precisou de 50 segundos para marcar o golo que, além dos três pontos à equipa, lhe viria a dar o troféu de melhor marcador do torneio.

Pelé é um avançado de raiz, mas que nesta época foi adaptado por Bassana, a médio ala, e parece que se tem dado bem com esta nova posição. Mais que não seja devido aos golos que tem marcado. No entanto o jogador afirma que os golos só apareceram graças ao fruto demuito trabalho e confiança. “Fico feliz! Por mim e pela equipa também ajudou-me muito nisso”.

“Foi um bom trabalho de grupo, começando pelo presidente, equipa técnica e jogadores. Os treinos teem sido sempre duros, por isso estamos a trabalhar muito bem, e sempre acreditamos que era possível fazer um bom Torneio de Abertura” acrescenta o camisola 19 do Farense.

O objectivo individual como diz Pelé passa por superar os números de golos obtidos nas épocas anteriores, frisando que já começou pela abertura e agora a intenção passa por repetir a mesma dose no Campeonato Regional. “Espero manter a boa forma no campeonato regional, e lutar para ser o melhor marcador da prova”

A moral está em alta para os lados de Fonte Filipe. A equipa obteve uma das melhores classificações no Torneio Abertura, onde o clube conseguiu destacar-se como o melhor ataque da competição com 12 golos. Foi, a par do Mindelense, uma das duas equipas que terminaram a prova sem conhecer o sabor amargo da derrota. Dados que poderão servir de motivação extra para a equipa ambicionar ie mais longe no Campeonato Regional que se avizinha.

No entanto Pelé não quer entrar em euforias. O objectivo principal passa claramente por alcançar a manutenção o mais cedo possível, o que não impede o jogador de afirmar que tudo é possível, quando se consegue bons resultados. “Manutenção é o principal objetivo, mas com os resultados veremos se é possível sonhar-mos com algo mais” conclui.