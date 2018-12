Cabo Verde Airlines com nova rota: Sal – Dakar

11/12/2018 01:32 - Modificado em 11/12/2018 01:32

A Cabo Verde Airlines inaugurou a nova rota de Sal para Dakar (Senegal) na noite do 09 de Dezembro com 129 passageiros a bordo e com regresso à ilha do Sal na manhã do dia 10 de Dezembro.

Esta ligação entre estes países, pertencente ao plano de inverno da companhia e vem assim reforçar a atividade da Cabo Verde Airlines no mercado africano, refere a companhia aérea nacional em comunicado.

Além da ligação à ilha do Sal, os passageiros oriundos de Dakar poderão viajar para a cidade da Praia, Lisboa, Paris e Brasil, nomeadamente Fortaleza e Recife.

Recentemente, a companhia aérea lançou também, em todos os canais, uma campanha de natal onde os passageiros poderão usufruir de 3 bagagens gratuitas na compra de viagens entre Cabo Verde e Dakar, para viagens até 31 de março de 2019. Praia-Dakar a partir de 34.940 CVE e Sal – Dakar a partir de 33.740 CVE nas compras efetuadas até 31 de dezembro.

Este é, segundo a Cabo verde Airlines, mais um passo na operação internacional da Cabo Verde Airlines que contempla um novo modelo de negócio em formato Hub & Spoke, ponto de conexão para vários destinos, em funcionamento desde 1 de fevereiro 2018.

A Cabo Verde Airlines é uma companhia aérea de voos regulares cujo novo Hub aéreo opera no aeroporto internacional na ilha do Sal. Desde novembro de 2009 é membro ativo da IATA (International Air Transports Association).