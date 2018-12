Boavista: Ministério Público acusa quatro arguidos no processo de evacuação de Eloisa Correia para o Sal

11/12/2018 00:00 - Modificado em 11/12/2018 00:17

O Ministério Público, em informações avançadas nesta segunda-feira, 10, notifica que o encerramento da instrução ocorreu na passada quinta-feira, 06, onde deduziu acusação contra “duas pessoas colectivas e dois indivíduos” no caso da morte da jovem Eloisa Correia. A parturiente que foi evacuada da Boavista para a ilha do Sal por via marítima e que acabaria por falecer, dias depois de dar entrada no Hospital Ramiro Alves Figueira.

Depois de realizadas “todas as diligências” que se relevaram úteis à descoberta da verdade material dos fatos sob investigação, o MP afirma que a Justiça acusa um estabelecimento médico privado, na Boavista, e um homem de 38 anos. A estes são “imputados, em co-autoria material e na forma consumada, um crime de uso de documento de identificação alheio em concurso real efectivo com um crime de exercício ilegal de profissão”.

A Binter e uma sua colaboradora na Boavista também são acusados pelo MP por “impedimento à prestação de socorro em concurso real efectivo com um crime de omissão de auxílio”.

A jovem mãe deixou dois filhos menores, sendo assim a Justiça entendeu deduzir o pedido de indemnização civil, no montante de dois milhões de escudos, acrescidos de juros à taxa legal.

O caso remonta a Junho deste ano quando Eloisa Correia, evacuada da Boavista para o Sal numa embarcação, depois de, alegadamente, lhe ter sido negada evacuação por via aérea.

Na altura da morte da parturiente noticiou-se que tal ocorreu devido a problemas de foro cardíaco. O Hospital declarou que a grávida “tinha um problema valvular” e na sequência do stress e da cirurgia “descompensou-se”, não tendo sido possível “reverter a situação” que terminou em óbito pela 1h35, do dia 23, dois dias depois de dar entrada nos serviços de saúde do Sal.

Eloisa Correia deu entrada nos serviços de saúde da ilha do Sal pelas 3h30 do dia 21. “Tratava-se de um caso grave que merecia ser internada e operada”, declarou na altura o Diretor do Hospital do Sal.