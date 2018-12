Ministros de Cabo Verde no Fórum de Paris para apresentar Estratégia Nacional do Governo para o desenvolvimento sustentável

10/12/2018 23:50 - Modificado em 11/12/2018 00:22

O Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, vai estar na capital francesa, nos dias 11 e 12 deste mês, a chefiar a delegação cabo-verdiana no Fórum Internacional de Doadores e Investimentos. O principal objectivo é atrair investimento estrangeiro directo.

Sob o lema “Construindo Nova Parceria para o Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde”, o Governo cabo-verdiano assegura que esta conferência de alto nível, tem por objectivo reunir parceiros de desenvolvimento internacional e representantes do sector privado que actuam em áreas estratégicas, para promover uma parceria tripartida que aproveite as vantagens competitivas de cada parceiro. Isto no sentido de apoiar a visão de logo prazo do Governo em fazer de Cabo Verde um atractivo destino de negócios.

Os sectores chaves que fazem parte desta nova estratégia Nacional de Cabo Verde e que o Governo vai apresentar aos seus parceiros bilaterais e ao sector privado, são a promoção do conhecimento e da inovação, as TICs, o turismo, a economia azul, a energia e o agronegócio entre outros.

O PM cabo-verdiano faz-se acompanhar nesta viagem a França pelo Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia; pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares; pelo Ministro do Turismo e Transportes, e Ministro da Economia Marítima, José Goncalves; pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro e pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, além de representações de instituições públicas e intervenientes do sector privado.