Portugal: Jovem cabo-verdiano morre após ter sido atingido com faca no tórax

10/12/2018 16:23 - Modificado em 10/12/2018 16:28

Um jovem Cabo-verdiano com cerca de 31 anos, natural de Santiago, acabou por perder a vida após ter sido esfaqueado na madrugada deste Domingo, 9, em Albufeira-Portugal. Trata-se de Hélder Moreira mais conhecido por “Nonok”.

Segundo apurou o NN, a vítima foi golpeada junto ao tórax à porta de um bar na zona de Montechoro em Albufeira.

O jovem foi prontamente socorrido por uma equipa médica no local. Apesar das várias tentativas de reanimação, este não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou por falecer a caminho do hospital deFaro.

Suspeita-se que um desentendimento entre amigos depois de um consumo excessivo de álcool possa estar na origem deste crime.

Segundo informações, a PJ de Faro esteve no local a recolher indicações, e a visualizar as imagens de video vigilância para extrair conclusões relativamente ao que aconteceu dentro do estabelecimento.

O suspeito colocou-se em fuga após o ataque e ainda não foi detido pelas autoridades.

Uma tragédia que surpreendeu os familiares e amigos que demonstraram a sua indignação nas redes sociais.

“Descansa em paz irmão, hoje partiste mas continuas nos nossos corações. Hoje podias estar aqui connosco ainda, mas o destino é traiçoeiro. É difícil de entender, é uma pergunta sem resposta, é mágoa e lágrimas, enfim descansa em paz” –Nilton.

“Hélder não estou a acreditar, não podias ter feito isto. Não acredito que te fizeram isto. Muita tristeza! Porquê Hélder, amigo de toda gente? Hélder há pouco tempo estavas em Cabo Verde, vieste despedir-te dos teus amigos então? Não podias fazer isso connosco. Descansa em paz meu amigo ” – Andreia.