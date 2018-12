Polícia Nacional da Calheta de São Miguel detém vários indivíduos na localidade de Flamengo

10/12/2018 15:42 - Modificado em 10/12/2018 15:42

A Polícia Nacional, através da Esquadra Policial da Calheta de São Miguel, deteve 18 indivíduos e apreendeu armas de fogo, armas brancas e embrulhos de estupefaciente, na localidade de Flamengos, interior da ilha de Santiago.

De acordo com uma nota da PN, essas apreensões são o resultado do Plano de Acção Operacional realizado durante os dias 08 e 09 de Dezembro de 2018, nas festividades da “Imaculada Conceição”, comemoradas na referida localidade.

Dos 18 detidos, seis deles vão ser apresentados ao Ministério Público por suspeita dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e arma branca, recusa de submissão ao teste de álcool no sangue durante a condução, roubo de telemóvel e posse de estupefacientes.

Os restantes 12 foram detidos para efeitos de identificação.

No domínio do Trânsito, a PN da Calheta de São Miguel registou 02 acidentes mas, com apenas danos materiais ligeiros. Um dos intervenientes foi detido por condução sob efeito do álcool e será entregue ao MP.