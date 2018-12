Sal: Juventude vence Palmeira (2-1) e divide a liderança com Oásis e Florença

10/12/2018 14:46 - Modificado em 10/12/2018 14:46

A equipa do Juventude venceu este domingo o Palmeira por 2-1, em jogo da segunda jornada do regional da Ilha do Sal, disputado no Estádio Marcelo Leitão.

Com este triunfo, a Juventude divide a liderança do campeonato com o Oásis Atlântico e Florença que venceram o Académico e a Académica, por 1-0, respectivamente.

No outro jogo desta jornada, destaque para a goleada, que o Santa Maria impôs ao Asgui, por 4-0, passando a somar quatro pontos.

O Palmeira, campeão regional em título, tem apenas um ponto. Asgui, Académica e Académico ainda não pontuaram.

Resultados dos jogos da segunda jornada:

Sábado08/12:

Académico 0-1 Oásis

Académica 0 – 1 Florença

Domingo09/12:

Juventude 2-1 Palmeira

Santa Maria 4 – 0 Asgui

Jogos da terceira jornada:

Estádio Marcelo Leitão

Sabado15/12:

14:00: Asgui Vs. Palmeira

16:00: Santa Maria Vs. Juventude

Domingo16/12:

14:00: Académico Vs. Académica

16:00: Oásis Atlântico Vs. Florença