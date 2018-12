Torneio Abertura-2ª Divisão: Ribeira Bote arranca com triunfo sobre o Ponta d´Pom

10/12/2018 14:39 - Modificado em 10/12/2018 14:40

A equipa do Ribeira Bote foi a única a vencer nesta primeira jornada do Torneio Abertura da 2ª Divisão. Derrotou o Ponta d´Pom por 1-0, numa jornada com dois empates.

O Torneio Abertura da 2ª divisão arrancou no passado fim-de-semana com a realização de três jogos, onde somente o Ribeira Bote conseguiu vencer. Uma vitória magra sobre o Ponta d´Pom por 1-0, mas que chega para colocar a equipa na liderança isolada da prova.

Nos outros jogos da jornada inaugural, Falcões do Norte e Calhau não foram além de um empate a uma bola, enquanto que, no jogo que encerrou a jornada, São Pedro e Amarante empataram a dois golos.

O Torneio Abertura da segundona é disputado em cinco jornadas, a apenas uma volta, pelas seis equipas que compõem o campeonato regional da 2ª divisão. A prova decorre até 06 de Janeiro, com o início do Campeonato Regional agendado para 13 de Janeiro.

Jogos da segunda jornada:

Sábado 15/12

10:00 Calhau x Amarante

12:00 Ponta d´Pom x São Pedro

Domingo 16/12

12:00 Ribeira Bote x Falcões do Norte