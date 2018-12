Augusto Neves : “Alcides não sabe o que diz e esconde-se atrás do PAICV para resolver questões pessoais”

Reagindo ás acusações do presidente da Região Política do PAICV – São Vicente, Alcides Graça, em que ele acusa a Câmara Municipal de São Vicente de estar por trás esquema na venda de terrenos num processo com falta de transparência, Augusto Neves nega as declarações e desafia Graça a provar em Tribunal.

Augusto Neves diz que Alcides Graça, não tem a mínima noção das suas declarações e que se esconde atrás do PAICV, para retratar os seus desejos pessoais.

Diz que o líder do PAICV só fala em corrupção de terrenos, e se está tão preocupado com a existência de esquemas ilegais, convida-o a expôr as suas preocupações aos tribunais. “Existem tribunais neste país, em vez de estar a falara asneiras na comunicação social”.

Em relação ás referidas doações Neves refere que estas sempre existiram e que quando feitas, são feitas com o intuito e ajudar na infraestruturação da ilha. “Recebemos doações quando há terrenos que os empresários querem construir e que ajudam na infraestruturação destas zonas e aceitamos porque a lei nos permite”, explica o governante.

Realçando ainda o facto de que não existe nenhuma relação entre a compra de terrenos e doações. “São duas coisas distintas. Quando existem doações, a Câmara decide se aceita ou não, porque a edilidade precisa de apoio para resolver os problemas de acessibilidade e outros problemas sociais”.

Portanto, reitera que todo o procedimento de venda e atribuição de terrenos é feito na Câmara Municipal. E no contrato de compra e venda, ajuntou, não vem o valor da doação, uma vez que são feitas de forma espontânea. “As doações são feitas em bens ou dinheiro e entram directamente nos serviços da câmara, na tesouraria, património e pode ser em conta bancaria e vai para o orçamento que recebe as doações”, conclui.

Em relação às declarações de Alcides Graça de que a ex-Congel, em que parte do terreno já foi vendida, o edil mindelense assegura que estes ainda continuam destinados a um empreendimento turístico, com vários empresários interessados. “A Câmara não pode vender, porque a gestão é feita de forma compartilhada com a Cabo Verde Trade Invest.