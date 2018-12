Augusto Neves rebate PM : “A decisão da retoma dos voos da TACV para São Vicente é da responsabilidade do governo”

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente convocou, esta segunda-feira, uma conferência de imprensa, para contestar as declarações feitas pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, na semana passada, sobre a questão dos voos internacionais da TACV a partir de São Vicente.

Ulisses Correia e Silva alega que a retoma dos voos internacionais a partir de São Vicente, à semelhança do que já acontece na Cidade da Praia, não é uma decisão administrativa ou política do Governo.

Por isso, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente contesta estas declarações afirmando que, sendo a TACV uma empresa do Estado, as decisões são políticas e justifica. “Porque na hora de pagar as dívidas da má gestão, as decisões tem sido sempre políticas e quem paga é o povo destas ilhas através do Orçamento de Estado”, declarou Augusto Neves que continua a exigir a retoma dos 4 voos semanais, São Vicente – Lisboa, porque “ se para outras companhias com cinco ou seis voos semanais é rentável, então para os TACV também tem que ser rentável.”

Uma exigência feita também pelos operadores económicos e pelos cidadãos de São Vicente, bem como os partidos políticos, vêm exigindo a realização de voos internacional a partir do aeroporto Cesária Évora, no Mindelo, tal como acontecia até Setembro de 2017.

De referir que a TAP, neste momento, faz seis ligações semanais para São Vicente, a TUI dois voos oriundas da Holanda e um vindo de França.

Augusto Neves aponta, também, a questão da viabilização dos voos Praia – Lisboa. “A gestão da TACV sempre foi feita a partir da cidade da Praia nos sucessivos governos e com inúmeros voos Praia – Lisboa, mas se não foi viável antes com os voos da praia, que milagre fez este novo Concelho de Administração a ponto de convencer o governo que agora sim os voos vão ser rentáveis”. Por isso, acrescenta que deve existir outro milagre que diga que os 4 voos São Vicente – Lisboa também serão rentáveis.

Este diz ainda que os sucessivos governos têm encontrado uma solução fácil, que é a mudança dos Concelhos de Administração quando esta não funciona, sem exigir responsabilização. “Os TACV já teve dezenas de CA e todos saem como se nada tivesse acontecido e a empresa encontra-se neste estado lastimável. Se existe algum estudo que comprova esta viabilidade gostaríamos que fosse apresentado em São Vicente.

Por isso, alerta ao governo que os são-vicentinos confiaram neste governo e, portanto, espera que o” tratamento para com esta ilha que muito aporta a economia do país seja igual”.