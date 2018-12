TIR e interdição de saída do país a suspeito e crimes de roubo

10/12/2018 13:06 - Modificado em 10/12/2018 13:06

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou, como medida de coação pessoal, Termo de Identidade e Residência– TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída do país a um jovem de 24 suspeito da prática de dois crimes de roubo (assaltos a pessoas), com recurso a arma branca.

O indivíduo foi preso, na quinta-feira, 06, fora de flagrante delito, na localidade de Alto de Santa Cruz, pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS.

O detido foi presente, na sexta-feira ,07, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída do país.