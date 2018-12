Casal de septuagenários detido por tráfico de cocaína em cruzeiro

10/12/2018 12:42 - Modificado em 10/12/2018 12:42

A Polícia Judiciária deteve um casal septuagenário, de nacionalidade estrangeira, que viajava num navio de cruzeiro pelo circuito Caraíbas-continente europeu, por tráfico de cocaína.

Segundo a PJ, as detenções concretizaram-se momentos após a embarcação ter aportado ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa e no seguimento de uma busca na cabine que era ocupada pelos suspeitos, onde foram localizadas quatro malas de viagem em cujas estruturas se encontrava dissimulada elevada quantidade de cocaína, que foi apreendida.

Os detidos, de 70 e 72 anos, foram submetidos a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.

A ação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, que teve o apoio da Polícia Marítima, resultou da permanente troca de informação e cooperação entre a PJ e as autoridades do Reino Unido, como a “National Crime Agency”, no domínio do combate ao tráfico de droga.

A investigação prossegue a cargo da PJ e das autoridades do Reino Unido.

Em JN