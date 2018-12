Navegador da Microsoft será compatível com extensões do Chrome

10/12/2018 12:36 - Modificado em 10/12/2018 12:36

Um dos benefícios de contar com o motor Chromium.

Quem adotar o futuro navegador de Internet da Microsoft conseguirá instalar extensões distribuídas através da loja virtual do Chrome da Google, confirmou a Microsoft de acordo com o TechRadar.

Este será um dos benefícios do navegador ter como base o motor Chromium, o qual também está integrado no navegador de Internet da Google. Ao serem capazes de usar as mesmas extensões a que têm acesso no Chrome, os utilizadores podem ficar mais inclinados a experimentar a proposta da Microsoft.

Ao mesmo tempo, os developers de extensões não serão obrigados a escolher entre uma ou outra plataforma, conseguindo assim aproveitar muito melhor o tempo em vez de se dedicarem a duas versões diferentes da mesma extensão.