Jornada nacional de reflexão sobre riscos e desastres

7/12/2018 00:41 - Modificado em 7/12/2018 00:41

O Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o suporte da Cooperação Luxemburguesa, no quadro das iniciativas do projecto “construção de capacidades para a recuperação resiliente – II fase”, realiza esta sexta-feira, 07 Dezembro, uma jornada Nacional de reflexão de riscos e desastres.

Jornadas que vão de encontro, segundo a organização, ao programa do governo para a IV Legislatura, onde este reconhece a importância e assume a segurança humana como uma responsabilidade essencial do Estado. “Entre outras dimensões da segurança social, ambiental, física, o governo reconhece as ameaças que representam para a vida, o bem-estar e protecção das propriedades, os perigos naturais”.

O governo identificou como prioritário a reavaliação do sistema existente da Protecção Civil e o investimento no seu reforço e adequação aos desafios atuais, entre os quais os riscos de desastres aos quais o território é susceptível, e perante os quais as populações são vulneráveis.

Neste sentido, foi desenvolvida a Estratégia Nacional de Redução de Riscos e Desastres (ENRRD), que fornece os mecanismos para alinhar, validar e fortalecer todas as políticas, estratégias, regulamentos e outros instrumentos relevantes para a redução do risco e desastres, como o ordenamento território, conservação ambiental e protecção dos ecossistemas, códigos e padrões de construção entre outros.

