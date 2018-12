PR de Cabo Verde participa em Portugal nas comemorações do 70º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos

7/12/2018 00:35 - Modificado em 7/12/2018 00:35

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai marcar presença na sessão de abertura das comemorações do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um evento evocativo da efeméride para assinalar o papel dos jovens enquanto promotores da universalidade dos direitos humanos e do desenvolvimento. A cerimónia realiza-se no dia 14 de Dezembro de 2018, no Centro de Congressos do Estoril, organizado pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Segundo uma nota da organização do evento, o objetivo é reflectir sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos e apresentar uma perspectiva da juventude sobre a actualidade deste instrumento universal e contribuir igualmente para a valorização da CPLP enquanto organização promotora dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, alinhando-se, assim, com a Visão Estratégica da CPLP 2016-2026 e com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

De realçar que este evento, apoiado pela XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que teve lugar na Ilha do Sal, em Cabo Verde, a 17 e 18 de Julho de 2018, realiza-se numa parceria entre o Secretariado Executivo e o Fórum da Juventude da CPLP contando com a presença de delegações de jovens dos espaços da CPLP, Ibero-América e Francofonia, reforçando assim a mobilização dos jovens na defesa e promoção de referências universais e humanistas.

Para além do Presidente de República de Cabo Verde, marcam presença na sessão de abertura a Secretária Executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, o Vice-Presidente do Fórum da Juventude da CPLP, Aissatu Forbs Djalo, a Secretária Geral da Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB), Rebeca Grynspan, a Secretária Geral da Organização Internacional da Francofonia (OIF), Michaëlle Jean, e o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.