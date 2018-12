Cidadão português consegue o visto para a mulher e termina a greve de fome

7/12/2018 00:05 - Modificado em 7/12/2018 00:05

O cidadão português deu por finda a greve de fome ao quarto dia, porque consegui o seu objcetivo: o visto de entrada em Portugal para a sua mulher de nacionalidade cabo-verdiana. Quando a mulher saiu do Centro Comum de Vistos com o passaporte onde mostrava o visto Carlos Pereira abraçou a mulher e acabou com a usa reivindicação.

Em declarações à imprensa, Carlos Pereira disse que conseguiram o visto por este ser um direito legal que a sua mulher tem.

“Conseguimos aquilo que tínhamos direito, sem favor de ninguém, é mais do que humano, tínhamos tudo legal. Este visto não é favor de ninguém. Era um visto para ela ir a Portugal, está casada com um cidadão português, porque é que não ter o visto a que tem direito”.

Entretanto, estranhou a reacção da Embaixada de Portugal em Cabo Verde que afirmou que o processo da sua esposa estava a seguir a sua tramitação normal, quando esta lhe negou o visto de entrada, sob justificativa de que Carlos Pereira não tinha residência em Portugal.

“Os documentos estavam todos legais, foi tudo entregue, nenhum documento faltou. Negaram-lhe o visto, a minha pergunta é a seguinte: se a negaram o visto – eu até ao momento não entreguei documento algum depois da recusa do visto e lhe entregaram o visto agora, pergunto quem é que estava errado? Era eu a CCV ou Portugal?”, perguntou Carlos Pereira.

Em comunicado de imprensa enviado hoje à Inforpress, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde afirmou que após ter sido verificado, pelo serviço competente, que a requerente cumpria os requisitos legalmente fixados, foi concedido hoje, pelo Centro Comum de Vistos, na Cidade da Praia, o visto de entrada em Portugal, solicitado por Dulce Leal de Brito Guterres Pereira.

Carlos Pereira reside em Cabo Verde há 8 anos e é casado com uma cabo-verdiana há três anos.