Papalele acredita que poderá ficar no Lille

6/12/2018 23:49 - Modificado em 6/12/2018 23:49

O jovem prodígio são-vicentino de 20 anos, Hélio “Papalele” Silva cumpre os seus primeiros dias de testes no centro de estágio do clube Lille LOSC, clube do norte da França, que milita na primeira liga francesa, explicou em entrevista NN que por esta altura sente-se mais integrado nos trabalhos.

Tido como uma das grandes promessas do futebol cabo-verdiano, em período de “teste” no Lille, o jovem goleador que se encontra pela primeira vez numa experiência internacional, afirma que, tudo está correndo bem. Numa altura em que o frio se faz sentir na Europa, Papalele assume que no início do estágio isso condicionava-o nos treinos, mas que isso agora já não o afecta em nada, e por isso os treinos têm corrido dentro da normalidade. As diferenças de relvado é um dos pontos destacados pelo jovem como uma das dificuldades que enfrentou nos primeiros dias, visto que em Cabo Verde os relvados são sintéticos e na França são naturais.

O jovem internacional cabo-verdiano mostra-se confiante e acredita no seu potencial para convencer os responsáveis do clube francês a permanecer no Stade Pierre-Mauroy, a titulo definitivo. “O meu trabalho está sendo bem feito e acho que chegará para convencer os dirigentes para que possa ficar nesta grande equipa”.

Longe de casa, mas atento ao desenrolar do Torneio Abertura em São Vicente, no qual apontou três golos, e liderando a tabela dos melhores marcadores, a entrada para a última jornada Papalele diz acreditar na vitória da sua equipa frente ao eterno rival Derby no domingo, e consequente conquista do Torneio Abertura 2018. “Desejo a equipa que faça um bom jogo, para que possamos vencer o Torneio Abertura, porque é um dos objectivos da época” conclui.

Papalele encontra-se na França desde a passada quinta-feira, 29 de Novembro, onde viajou na companhia do seu empresário Pedro Silva.

O retorno de Papalele a Cabo Verde deverá ocorrer no dia 14 de Dezembro, onde ficará à espera de saber, por parte do clube gaulês, se tem os requisitos necessários para se avançar para a sua contratação definitiva.

