Torneio Abertura 7ª jornada: Quatro equipas para um título

6/12/2018 23:42 - Modificado em 6/12/2018 23:42

O Torneio que antecede o Campeonato Regional de Futebol em São Vicente caminha a passos largos para o seu término. Disputa-se este fim de semana a sétima e última jornada. Emoções à volta de uma jornada que irá decidir quem será o vencedor desta edição 2018. A encerrar a jornada um clássico Derby-Mindelense naquele que poderá ser o jogo do título.

As equipas do Mindelense, Derby, Académica e Farense formam o quarteto que parte para a última jornada do Torneio Abertura com possibilidades de chegarem ao título. Mais bem posicionados estão os três primeiros classificados. CS Mindelense é a única equipa que depende de si própria para arrecadar a taça. Para isso só tem que vencer o Derby.

Recorde-se que na edição 2017 da prova, os encarnados e azuis e brancos terminaram a prova com o mesmo número de pontos 19, mas o Mindelense levou vantagem na diferença de golos, pelo que conquistou o troféu.

Se os encarnados precisam apenas de uma vitória para o título, ou de um empate caso os outros resultados lhe sejam favoráveis, por sua vez, os azuis e brancos necessitam de vencer e por uma margem considerável de golos, caso a Académica vença o Salamansa, para se isolarem no primeiro lugar no diferencial de golos. No entanto esta edição mostra o equilíbrio entre as equipas do G-8, para a nova temporada, onde o líder tem somente 12 pontos, quando comparado com a época passada, por esta altura Mindelense e Derby seguiam com 16 pontos cada.

A “Micá”, segunda classificada com 11 pontos, terá as honras de abertura desta jornada. Terá pela frente a equipa do Salamansa, que ocupa a sexta posição, com 7 pontos e por isso já arredado da luta pelo título. A equipa orientada, agora, por Pepa Ramos procura um título que já lhe escapa há vários anos. Para isso tem de vencer o Salamansa e esperar pelo desfecho do encontro entre o FC Derby e CS Mindelense.

Ainda no sábado, 08, o Farense sobe ao relvado do Estádio Municipal Adérito Sena para medir forças com o Corinthians, equipa que ocupa por esta altura o penúltimo lugar com 4 pontos. As contas do Farense já são bem mais complicadas do que os demais concorrentes. Ou seja: terá que golear os corintianos e esperar que a Académica, Derby e Mindelense empatem nos respectivos jogos.

Já no domingo, às 14 horas, o jogo entre o Batuque e o Castilho servirá de aperitivo ao grande jogo da jornada que colocará frente a frente o Derby e o Mindelense. Jogo que encerrará o Torneio Abertura 2018.

Recorde-se que o Mindelense e o Farense são as duas equipas ainda invictas na prova.

O Adérito Sena prepara-se assim para receber um fim-de-semana de fortes emoções. Sábado, 08, Salamansa Vs. Académica e Farense Vs. Corinthians. Domingo, 09, Batuque Vs. Castilho e Derby Vs. Mindelense.

A classificação das equipas que ainda lutam pelo título é a seguinte: CS Mindelense 12 pontos; Académica e o Derby 11 pontos; Farense 10 pontos.