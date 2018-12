PN esclarece que a morte do homem encontrado morto no Bairro Alto da Glória deveu-se a causas naturais

O Centro de Comando da Polícia Nacional, através de um comunicado, esclarece que as causas da morte de Armindo “Pico” Gomes Lopes, de 36 anos de idade, residente no Bairro Alto da Glória, cidade da Praia, e que foi encontrado morto no dia 04 de Dezembro, numa ribanceira na mesma localidade, foi por causas naturais.

De acordo com a mesma fonte, a equipa da Piquete da Praia da Polícia Judiciária e uma equipa da delegacia de saúde, foram accionados para o local, para o procedimento de exame local e levantamento do corpo. “Pela informação avançada pela equipa de inspecção tratou-se de uma morte natural”, lê-se.

Os parentes do malogrado, segundo a PN, afirmaram que deram pela sua falta por um período de cinco dias, mas não comunicaram às autoridades o seu desaparecimento.

De frisar, que na altura que o corpo foi encontrado a PN, desconhecendo a causa da morte, e as autoridades de saúde admitiram a possibilidade de ser uma morte natural, “sem descartar” também um eventual suicídio. Facto agora esclarecido pelas autoridades. Tratou-se de uma morte natural.