Décima terceira edição dos Jogos Militares Nacionais introduz competição de boxe feminino

6/12/2018 15:26 - Modificado em 6/12/2018 15:26

A 13ª edição dos Jogos Militares Nacionais decorre de 14 a 22 de Dezembro na I Região Militar, em São Vicente, envolvendo seis caravanas num universo de 150 atletas nas instalações militares e civis, prevendo-se uma participação recorde de atletas.

São diversas as modalidades que serão disputadas pelos militares das três regiões militares, com destaque para o regresso da modalidade de boxe, com a particularidade de pela primeira vez contar com o concurso de militares femininos e retoma da prova de boxe, após um longo interregno.

E nas modalidades específicas militares, a 13ª edição vai receber a competição nas provas de pentatlo (tiro, natação, superação de obstáculo, corta mato e lançamento de granada) e corrida de orientação e marcha forçada.

Contam ainda com provas de atletismo (corridas e salto em cumprimento) e futsal.

De acordo com a programação, as provas vão ser disputadas nos centros das instalações militares, com o comando da Primeira Regional Militar a acolher a competição de futsal, o Centro de Instrução de Moro Branco a receber a prova de tiro, enquanto a praia da Laginha vai albergar a prova de natação, sendo que os jogos de futsal vão ser partilhados entre Moro Branco e o Estádio Adérito Sena.

As placas desportivas de Chã d’Alegria, de Chã d’Cruz e Campo de Shell, ao lado do estádio Adérito Sena, vão acolher também as provas de futsal.

A organização promove estes Jogos Militares com o foco na sua projeção a nível internacional, já que as Forças Armadas estão integradas no Conselho Internacional do Desporto Militar, responsável pela organização de várias actividades de cariz mundial, da qual Cabo Verde almeja a sua participação nestes eventos.

A XII edição dos Jogos Militares foi disputada em 2015 na Terceira Região Militar.