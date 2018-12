Mindelo recebe extensão do FESTin

Os mindelenses poderão assistir no sexta-feira e no sábado a dois filmes enquadrados no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – FESTin.

Os dois filmes vão ser exibidos, conforme João Branco, sempre às 19 horas, na Sala “Zeca Afonso do Centro Cultural Português do Mindelo (CCPM) com entrada gratuita.

De acordo com o director do CCPM, João Branco, são dois filmes mais para o público adulto e que estão a ser apresentados em Cabo Verde pela primeira vez.

Uma comédia brasileira, “Vendo ou alugo”, que, de acordo com a sinopse, retrata a luta de uma moradora de uma favela para criar os filhos e que decide vender a sua casa para resolver os seus problemas, mas que encontra algumas dificuldades por esta se situar no Morro.

E o filme cabo-verdiano, que foi gravado com uma produção greco-cabo-verdiana “Zenaida” e que segundo este responsável, será apresentado no dia seguinte, sábado. Produzida em 2015, a pelicula fala de uma mulher vítima de tráfico humano e que está presa numa cidade europeia, sem passaporte e forçada a trabalhar como prostituta.

Ademais, a maioria da programação do FESTin em Cabo Verde está por estes dias a ser exibida na Cidade da Praia.