Santo Antão: Moradores da zona Ribeira de Janela indignados com o descaso da edilidade na iluminação pública

6/12/2018 00:49 - Modificado em 6/12/2018 00:49

De acordo com os moradores de Ribeira de Janela e redondezas, com quem o NN falou os problemas que os afectam são vários. A falta de iluminação pública é um dos problemas mais apontados pelos moradores locais, que enumeram ainda a falta de água na rede e a taxa de RTC como outros problemas a serem resolvidos pela edilidade local.

Este Online fez uma ronda por esta localidade durante noite e constatou o facto desta situação ser deveras preocupante para quem circula à noite pela localidade.

José Manuel Santos é morador da localidade e um dos rostos dessa preocupação sobre o descaso das autoridades competentes sobre esta matéria. Afirmou que já enviou várias reclamações à edilidade mas sem sucessos, mostrando-se já muito agastado com esta situação.

A este Online o morador diz que “a população sente-se abandonada. O maior problema de momento é a iluminação pública, que tem vindo a causar acidentes (inclusive já levou à queda de pessoas no mar). Isto tudo devido a escuridão. O mais gritante é que no âmbito da inauguração da ponte, fizeram uma simulação ligando as lâmpadas, isto porque o primeiro-ministro estava presente”.

A moradora Maria Filomena Lopes, por sua vez, apela à Empresa de Eletricidade e Água (Electra) para, à semelhança do que está a fazer em outras localidades em Santo Antão, que faça também o reforço da iluminação pública em Ribeira de Janela. É que, segundo a moradora afirma, há muito tempo, não sabem o que é a iluminação nesta região.

A mesma opinião tem a moradora Ana Maria Branco, que mostra-se muito preocupada com estas situações e pede auxílio a quem de direito. “Moro na área mais alta, onde muitos postes têm lâmpadas fundidas e outras apresentam problemas de funcionamento”. A preocupação maior de Ana Maria, é sobre os casos de acidentes que tem ocorrido e pelo medo das pessoas em serem agredidas.

Pontinha de Janela, Penedo e Fajã de Janela são outras localidades cujos habitantes têm vindo, insistentemente, a reivindicar a melhoria da iluminação pública.

O NN contactou a edilidade paulense e aguarda neste momento por esclarecimentos sobre as preocupações apresentadas pelos moradores.