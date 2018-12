CS Mindelense foi a última equipa a vencer Super Taça de Cabo Verde

Volvidos quatro anos após a realização da segunda e última edição da Super Taça de Cabo Verde, disputada a 30 de Abril de 2014 no Estádio 5 de Julho em São Filipe (Fogo) e que consagrou como vencedor o C.S. Mindelense (1-0 ao Sporting da Praia). A terceira edição disputa-se no dia 15 deste mês, no Estádio Nacional, entre a Associação Académica da Praia, vencedor do campeonato nacional (2017/2018) e o Sporting Clube da Praia, vencedor da Taça de Cabo Verde (2017/2018).

Se o Mindelense é o detentor do título, o Sporting da Praia disputa a sua terceira final, tendo conquistado o título no ano de estreia, em 2013. A primeira edição da Super Taça de Cabo Verde foi disputada no dia 01 de Maio de 2013, no Estádio 5 de Julho, São Filipe, no Fogo. O Sporting da Praia empatou a zero bolas com o Onze Unidos do Maio, e nos penaltis venceu por 5-3. A vitória permitiu a dobradinha ao Sporting da Praia que assim juntou a Supertaça ao Campeonato Nacional.

De destacar que as duas primeiras edições da Supertaça de Cabo Verde foi fruto da assinatura, a 27 de Março de 2013, de um protocolo entre a Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF) e a Câmara Municipal de São Filipe, que institucionalizou a prova e que garantiu a realização das três primeiras edições na ilha do Fogo, mas não passou das duas primeiras.

Este ano a FCF chamou a si a realização da terceira edição da prova que terá lugar no Estádio Nacional.