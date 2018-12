Projecto “No cré Água” vai acudir cerca de 700 pessoas no Planalto Norte

6/12/2018 00:28 - Modificado em 6/12/2018 00:28

O salão nobre da Câmara Municipal do Porto Novo acolheu uma reunião do Comité de Pilotagem do projecto “No cré Água” do Planalto Norte. O objetivo principal do encontro foi a apresentação do ponto de situação do projecto que irá beneficiar cerca 700 pessoas em sete localidades.

O projecto “No cré Água”, tem como propósito levar água ao Planalto Norte, a partir da nascente de “Escrevirim” (Martiene), para as comunidades de Bolonha, Chã de Feijoal, Chã Dura, Chã de Cruz, Morrinho de Égua, Água das Patas, Pascoal Alves e Chã de Mauelinho.

Trata-se de um projecto que beneficiará cerca de 700 pessoas e que terá um impacto significativo nas suas vidas. Isto, tendo em conta que o Planalto Norte tem vindo a enfrentar graves problemas no que tange ao abastecimento de água.

A Câmara Municipal do Porto Novo, o MAA, a ANAS, a ADPM, Cooperação Luxemburguesa, GEF-SGP e PNUD, assim como as associações “Água no Deserto e “Alven do Norte” são os grandes parceiros deste projecto.