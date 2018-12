São Vicente: Governo lava as mãos na questão dos voos internacionais da Cabo Verde Airlines

6/12/2018 00:17 - Modificado em 6/12/2018 00:18

De acordo com o primeiro-ministro é do interesse do executivo que Cabo Verde possa ter, de facto, uma boa interligação aérea a partir das diversas ilhas, mas indicou que as linhas serão definidas de acordo com interesse de viabilidade comercial. Ou seja o governo age como Pilatos: lava as mãos.

Mas a pergunta que se faz em Mindelo é : Por que se mudou em relação a Praia ? O Hub não era só a partir do Sal? As ilhas onde não existe viabilidade económica ficam sem transportes áreas em nome do lucro ? Onde estão os estudos que mostram a viabilidade financeira dos voos internacionais da CVArlines da e para a capital? Para que serve o aeroporto internacional de São Vicente?

O PM continua a dizer que a retoma dos voos internacionais a partir de São Vicente, à semelhança do que já acontece com a Cidade da Praia, não é uma decisão administrativa ou política do Governo. Mas a responsabilidade politica é do governo, e para vários sectores da sociedade civil de São Vicente , incluindo militantes, amigos e simpatizantes do MpD, “a questão não é financeira e administrativa é politica e por isso o governo deve agir”.

Mas o primeiro ministro veste as vestes de Pilatos e lava as mãos “Nós vamos privatizar a TACV e as linhas aéreas serão definidas de acordo com o interesse de viabilidade comercial. É do nosso interesse que Cabo Verde possa ter de facto uma boa interligação área a partir das diversas ilhas. Portanto esta não é uma decisão administrativa ou política do Governo”. Sem se referir as consequências políticas de manter a segunda ilha do pais sem ligações da companhia área, ainda de bandeira, bate na tecla da sustentabilidade.

“Nos temos que garantir que aquilo que são as rotas aéreas tenham sustentabilidade e tenham capacidade financeira e creio que a companhia estará interessada, desde haja um fluxo que compense os investimentos que são feitos para que voos se realizem”, acrescentou.

Desde Fevereiro que a companhia Cabo Verde Airlines iníciou a sua actividade com base operacional na ilha do Sal e deixou de realizar voos internacionais a partir dos outros aeroportos internacionais do país.

Ultimamente retomou os voos internacionais a partir do aeroporto Nelson Mandela, na Cidade da Praia, situação que já foi reclamada também para a ilha de São Vicente.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, os operadores económicos e os cidadãos de São Vicente, bem como os partidos políticos, vêm exigindo a realização de voos internacionais a partir do aeroporto Cesária Évora, no Mindelo, tal como acontecia até Setembro de 2017.