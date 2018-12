ICIEG promove campanha de igualdade de Género e VBG em Ribeira Grande

Depois de ter marcado presença nas ilhas do Fogo (Santa Catarina, São Felipe), Brava, Sal, São Vivente, Santiago (municípios de Ribeira G. de Santiago, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa Cruz), o Instituto Cabo-Verdiano para Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) junta líderes comunitários do município de Ribeira Grande de Santo Antão, numa ação que visa promover um maior engajamento dos mesmos na luta pela igualdade assim como o combate à Violência Baseada no Género (VBG).

De acordo com a organização, a luta pela igualdade de género e, consequentemente, pelo combate à VBG, tem sido um grande esforço no mundo inteiro e Cabo Verde não se tem mostrado alheio a isso.

Neste sentido, o ICIEG viu a importância de reunir todos os líderes associativos do país como cidadãos e cidadãs ativos(as) e responsáveis no combate a essa violência.

As sessões aconteceram esta quarta-feira, 5, e são retomadas hoje, 6 de dezembro 2018, nas instalações do Gabinete Técnico Intermunicipal do concelho de Ribeira Grande.

“Com esta formação, os lideres estarão dotados de recursos e ferramentas que posteriormente contribuirão para apoiar e ajudar na comunidade aqueles que sofrem, rompendo com o ciclo de violência e reconstruir a sua vida”, avança a mesma fonte que mostra a importância de ressaltar que, a materialização destas formações acontece em todos os 22 municípios do país e pretende alcançar mais de 500 lideres em estreita parceria com a Cooperação Espanhola e com alto envolvimento de todas as Câmaras Municipais do país, assim como as técnicas/os dos Centros de Apoio à Vítima (CAV).