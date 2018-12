Diplomata português chama “dono disto tudo” a presidente chinês

O diplomata Paulo Chaves teceu considerações pouco positivas sobre o presidente chinês, Xi Jinping, nas redes sociais. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já reagiu e vai averiguar a conduta.

Na sua conta pessoal do Facebook, Paulo Chaves, chefe de divisão de informação e informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) fez alguns comentários sobre a chegada de Xi Jinping, que está de visita a Portugal, chamando ao presidente “DDT” (abreviatura de dono disto tudo, popularizada no escândalo do BES por ser a alcunha atribuída Ricardo Salgado).

Fonte do MNE adiantou ao JN que mal soube do caso, o ministro Augusto Santos Silva, “determinou ao organismo competente que averiguasse se foi cometida alguma infração” pelo diplomata ao ter este tipo de conduta.

Santos Silva, prosseguiu a mesma fonte, “considera que este tipo de comentários não é de todo adequado, mesmo em contexto de conversa privada ou em registo irónico”.