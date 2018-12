VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BROCKTON Á CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

5/12/2018 12:13 - Modificado em 5/12/2018 12:13

O Presidente Substituto da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Rendall Martins e o vereador José Carlos da Luz, receberam na manhã desta terça-feira, 4 de dezembro, a visita do Presidente da Câmara de Brockton, Bill Carpenter, que se fez acompanhar pela sua delegação dos EUA e do cônsul de Espanha em São Vicente, Dr. Silvestre Évora. Um encontro que teve como principal objetivo o estabelecimento de laços de amizade e da possível criação de uma geminação entre as duas cidades, sendo que na cidade de Brockton reside a maior comunidade Cabo-verdiana dos Estados Unidos da América.

Na sua deslocação à comunidade de Salamansa, o Mayor Bill Carpenter e a sua delegação procederam a entrega de um donativo à escola de Salamansa.